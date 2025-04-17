بث مباشر.. كنيسة الملاك رافائيل بالهانوفيل تحتفل بصلاة البصخة المقدسة في خميس العهد لعام 2025

في أجواء روحانية مهيبة، تنقل «البوابة نيوز» بثا مباشرا من كنيسة الملاك رافائيل بالهانوفيل، صلاة قداس خميس العهد، وسط حضور شعبي كبير من أبناء الكنيسة والمشاركين في أسبوع الآلام.

وتبدأ الصلاة بقراءات الأناجيل، والتأملات الروحية، والصلوات الطقسية التي تعبّر عن مشاعر الحزن والتوبة استعدادًا لحدث الصلب والفداء.

نقل مباشر للحدث

حرصت الكنيسة هذا العام على نقل فعاليات الصلاة عبر البث المباشر على منصاتها الرسمية، إتاحةً للمشاركة الروحية لمن لم يتمكنوا من الحضور

وتُعد صلاة خميس العهد من أبرز مناسبات أسبوع الآلام، حيث تُحيي الكنيسة ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، وتُستكمل الصلوات في اليوم التالي بجمعة الصلبوت، التي تُعد ذروة أحداث الأسبوع المقدس.







