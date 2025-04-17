بث مباشر.. قداس خميس العهد بدير العذراء مريم بدير الجنادلة

تقدم «البوابة نيوز» بثا مباشرا لنقل قداس خميس العهد في دير السيدة العذراء مريم بدير الجنادلة، في أجواء روحية مليئة بالخشوع والتأمل.

يترأس القداس الراهب القمص تادرس الأورشليمي، وشاركه في الصلاة الراهب مقروفيوس آڨا مقروفيوس، بمشاركة عدد من الرهبان وأبناء الكنيسة الذين حضروا لتقديم الصلوات والتأمل في رمزية هذا اليوم المقدس الذي يحيي ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه.





يشهد القداس أجواء من الورع والتقوى، حيث يتخلله قراءات من الكتاب المقدس وصلوات خاصة تتناسب مع قدسية هذا اليوم في الطقس القبطي الأرثوذكسي.











