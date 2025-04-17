وفد جامعة دمياط يزور كنيسة العذراء مريم لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

في إطار حرص جامعة دمياط على تعزيز قيم التآخي والمحبة بين أبناء الوطن، قام وفد من الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، مساء الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بدمياط، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أعضاء الوفد

ضم الوفد كل من الأستاذ الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوي، رئيس الجامعة الأسبق، الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة عمداء كليات الجامعة.

كان في استقبال وفد الجامعة القمص صرابامون متري، وكيل مطرانية دمياط، والقمص مرقص محروس، سكرتير المطرانية، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة.



تهنئة من منتسبي الجامعة

وقدم الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي التهنئة نيابة عن جميه منتسبي الجامعة، معربًا عن سعادته بهذه المناسبة التي تُجسد قيم المحبة والسلام، مؤكدًا أن وحدة الشعب المصري بمختلف طوائفه هي الركيزة الأساسية في مواجهة أي تحديات.

ومن جانبه، عبّر القمص مرقص محروس، سكرتير مطرانية دمياط، عن بالغ شكره وامتنانه لوفد الجامعة على هذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى أن الأعياد الدينية تمثل فرصة حقيقية لتجديد روح المحبة والوحدة بين أبناء الوطن.

وأضاف القمص مرقص محروس:"نحن شعب واحد، نعيش تحت راية واحدة، ونحمل رسالة محبة وسلام للعالم أجمع، ورغم كل التحديات التي تمر بها مصر، فإننا نثبت في كل مناسبة أننا نسيج وطني متماسك لا يتأثر بالعواصف، وأعيادنا هي أعياد لمصر كلها، ووجودكم بيننا اليوم يُجسد أسمى معاني المشاركة والمحبة، كل عام وأنتم بخير، وشكرًا لهذه المبادرة الطيبة التي تؤكد على وحدة أبناء الوطن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي."

مؤتمرات لبث التآخي ونشر المحبه

وخلال اللقاء أشار رئيس الجامعة إلى أن المؤامرات التي تستهدف تفتيت وحدة الدولة المصرية أصبحت واضحة وجلية، ومن أجل التصدي لها، لا بد أن نتمسك بوحدتنا الوطنية التي كانت ولا تزال سر قوتنا، وإن ما نشهده من استقرار أمني وعسكري لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية خلال العقد الماضي، وبفضل هذه الرؤية، أنعم الله على مصر بوحدة الصف والاستقرار، وندعو الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ وطننا الغالي من كل شر.

وفي ختام الزيارة، أعرب وفد الجامعة عن تمنياته للأخوة الأقباط بعيد مليء بالسلام والفرح، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تعكس روح التلاحم بين أبناء الوطن، وتعزز قيم المواطنة والانتماء.