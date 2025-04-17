كاف: صدام عمالقة القارة الإفريقية بين ماميلودي صن داونز والأهلي في نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا

نشر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تقرير مفصل عن لقاء ماميلودي صن داونز والأهلي في نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا

يعود الصراع الأبرز في كرة القدم الإفريقية للأندية الحديثة إلى الواجهة مجددا، حيث سيلتقي نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مع العملاق المصري الأهلي في نصف نهائي ناري من رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، في مواجهة قد تعيد تشكيل خارطة القوى القارية.

تجدد التنافس

هذه المواجهة هي الخامسة على التوالي بين الفريقين في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، وقد شهد تاريخ اللقاءات بينهما لحظات درامية أسرت القارة بأكملها:

- 2019: فوز ساحق لنادي ماميلودي صن داونز بنتيجة 5-0 في بريتوريا، أحد ضجة كبيرة في الكرة الإفريقية.

- 2020-2021: الأهلي المصري يثأر ويقصي بطل جنوب إفريقيا مرتين متتاليتين .

- 2023-2024: فاز نادي ماميلودي صن داونز 1-0 على أرضه، وحقق تعادلا ثمينا خارج ملعبه في دور المجموعات .

أصبحت هذه المواجهة ترمز لصراع القوى: قوة صاعدة من جنوب إفريقيا في مواجهة عراقة مصرية راسخة. الحداثة ضد التقاليد. الابتكار التكتيكي في مواجهة الهيمنة التاريخية.

مواجهة تكتيكية: كاردوسو × كولر

تبنى نادي ماميلودي صن داونز تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد، ميغيل كاردوسو، نهجا أوروبيا عمليا، قائما على التنظيم الدفاعي المحكم، والتحولات المدروسة، والثقة في محور الارتكاز المكوّن من، مارسيلو أليندي وتيبوهو موكوينا.

سيخضع هذا النهج لاختبار صعب أمام المدرب، مارسيل كولر، السويسري الذي أعاد بناء الأهلي المصري ليصبح وحدة لا ترحم، مع الحفاظ على عموده الفقري الصلب.

سيكون لحارس المرمى، محمد الشناوي، حضوره الحاسم في حراسة المرمى، ودور كبير في مشوار حامل اللقب.

عوامل حاسمة

يتمتع نادي ماميلودي صن داونز بقوة دفاعية لافتة هذا الموسم، حيث لم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف في 8 مباريات في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، إلا أن خبرة الأهلي المصري في هذا الدور (حامل اللقب 14 مرة) تمنحه أفضلية نفسية خفيفة.

مباراة الذهاب في بريتوريا ستكون مفتاح المواجهة، إذ يتعين على نادي ماميلودي صن داونز تحقيق أفضلية واضحة قبل التوجه إلى القاهرة، الملعب الذي طالما شكل عقدة للفريق في هذه البطولة.

ستكون الأنظار مُوجهة لتألق، بيتر شالوليل، الذي سجل 4 أهداف حتى الآن، ويُعرف بحسمه في اللحظات الكبرى.

ستكون المباراة أكثر من مجرد نصف نهائي. بل معركة كرامة، ثأر رياضي وملفات لم تُغلق بعد. شبح المدرب، بيتسو موسيماني، الجنوب إفريقي الذي قاد الأهلي المصري للمجد القاري على حساب فريقه السابق، لا يزال حاضرًا بقوة.

بالنسبة لنادي ماميلودي صن داونز، هذه فرصة لمحو شبح القاهرة مرة واحدة وإلى الأبد. أما بالنسبة للأهلي المصري، فهي مناسبة لتذكير القارة من هم الملوك الحقيقيون.