كاف: التقاليد تُلاقي الطموح في نصف نهائي أبطال إفريقيا بين أورلاندو بيراتس وبيراميدز

نشر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تقرير حول لقاء أورلاندو بيراتس وبيراميدز في نصف نهائي أبطال إفريقيا . سيعود نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي للمشاركة في نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، للمرة الأولى منذ عام 2013، في حين سينشط نادي بيراميدز المصري لأول مرة هذا الدور، في مواجهة واعدة بصدام ثقافات كروية مثير.

مشوار الفريقين

أورلاندو بيراتس: سيسعى بطل نسخة 1995 إلى المجد القاري بعد غياب طويل عن الأدوار المتقدمة. وقد بُني طريقه إلى نصف النهائي على الصلابة والانضباط التكتيكي، وتُوج بفوز صعب بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي ربع النهائي أمام نادي مولودية الجزائر.

بيراميدز إف سي: تأسس في عام 2008 (كان يحمل اسم الأسيوطي سبورت قبل أن يتم شراؤه وتغيير اسمه في سنة 2018)، ويمثل الموجة الجديدة في كرة القدم المصرية. بعد ظهوره اللافت في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز، في السنوات الأخيرة، يمثل وصوله إلى نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، تتويجًا لمشروع طموح يهدف إلى تحدي النظام التقليدي.

التحليل التكتيكي

نهج نادي أورلاندو بيراتس: حوّل المدرب، خوسي ريفييرو، الفريق إلى وحدة دفاعية متماسكة ذات قدرة هجومية كبيرة في الهجمات المرتدة. ما يميز هذا الفريق هو التوازن، ثابيلو خوكي في الدفاع، وباتريك ماسوانغاني في وسط الميدان، وإيفيدنس ماكغوبا في الهجوم.

أسلوب نادي بيراميدز: في المقابل، يعتمد نادي بيراميدز على الضغط العالي وأسلوب لعب قائم على الاستحواذ بقيادة لاعبي وسط تقنيين. وقد أظهر فوزه بنتيجة 4-1 على نادي الجيش الملكي المغربي في ذهاب ربع النهائي مدى قوته الهجومية عندما تتاح له المساحات.

تتضمن المواجهة عدة صراعات فردية مثيرة قد تحسم نتيجتها:

إيفيدنس ماكغوبا سيختبر نفسه أمام خط دفاع نادي بيراميدز صاحب الخبرة

الصراع في وسط الميدان بين ماسوانغاني (نادي بيراتس) ورمضان صبحي (نادي بيراميدز) قد يكون العامل الحاسم

تمثل هذه المواجهة بالنسبة لأورلاندو بيراتس، فرصة لاستعادة مكانته بين نخبة القارة بعد سنوات من الغياب. أما بالنسبة لجماهيره فقد طال انتظار هذا العودة.

سيسعى نادي بيراميدز، إلى استكمال صعوده السريع ببلوغ النهائي في أول مشاركة له في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز. وبصفته فريقا جديدا مدعومًا بموارد مالية كبيرة، فإنه يهدف إلى كسر النظام القائم.

ستكون خبرة نادي أورلاندو بيراتس في الملاعب الإفريقية الصعبة عاملا حاسما في مباراة الإياب بالقاهرة. ويظهر أداؤهم الأخير قوة ذهنية كبيرة، حيث فازوا في آخر ثلاث مباريات خارج ملعبهم في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، من دون أن تهتز شباكهم.

ومع ذلك، لا يجب الاستهانة بنادي بيراميدز رغم كونه وافدا جديدا على هذا الدور من المنافسة القارية.

مكن الدعم المالي الذي يحظى به نادي بيراميدز من تجميع فريق يضم لاعبين دوليين أصحاب خبرة لن يتأثروا بحجم المناسبة.