“أيقونة العشاء الأخير”.. لمسة فنية نادرة في قلب القاهرة

تحتضن كنيسة مارمينا، الواقعة بمنطقة فم الخليج في القاهرة، واحدة من أندر الأيقونات القبطية التي تعود للقرن الثامن عشر الميلادي، والمعروفة باسم “أيقونة العشاء الأخير”.

توقيع فنان أرمني بطابع قبطي

رسم الأيقونة الفنان “حنا الأرمني”، الذي أبدع في دمج الأسلوبين القبطي والأرمني، ليخرج بعمل فني فريد يعكس التلاقي الحضاري والفني بين الثقافتين.



تفصيلة غير معتادة تثير الانتباه

ما يميز هذه الأيقونة عن غيرها من الأيقونات التقليدية التي توثق “العشاء الأخير” هو وضع الفنان لهالة حول رأس “يهوذا الإسخريوطي”، وهو أمر غير معتاد، إذ تُستثنى شخصية يهوذا غالبًا من هذا التقديس في الأعمال الفنية الدينية، نظرًا لخيانته للمسيح.



لمسة تثير التساؤل الفني واللاهوتي

وجود الهالة فوق رأس يهوذا قد يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة، سواء كانت رؤية فنية جريئة أو رسالة رمزية أراد الفنان إيصالها، ما يجعل من الأيقونة مادة غنية للتأمل والنقاش.



