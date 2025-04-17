تحفة فنية من العصور الوسطى.. منمنمة أرمينية تُجسد طقس «غسل الأرجل»

في قلب مجموعة ماتناداران الشهيرة في العاصمة الأرمينية يريفان، تحتفظ مخطوطة نادرة برقم “ms5786” بعمل فني مذهل يعكس عمق الفن الديني الأرميني في العصور الوسطى.

غسل الأرجل: طقس ديني يكتسي طابعًا فنيًا

العمل المصور يُجسد مشهد “غسل الأرجل”، وهو طقس مسيحي شهير مستوحى من العشاء الأخير للمسيح، حيث قام بغسل أرجل تلاميذه في تعبير عن التواضع والمحبة. الفنان الأرميني سارغيس بيدزاك أبدع في تجسيد هذا الطقس في عام 1336 باستخدام تقنيات دقيقة مثل التمبرا وتطعيم العمل الفني بالذهب على رق ثمين.

كيليكية: حاضنة للفن والثقافة الأرمينية



تعود هذه المنمنمة إلى منطقة كيليكية، التي كانت مركزًا مزدهرًا للحضارة الأرمينية في القرون الوسطى، واشتهرت برعاية الفنون والمخطوطات المضيئة. وتُعد هذه المنمنمة إحدى أبرز النماذج التي تعكس براعة فناني كيليكية في مزج الرمزية الدينية بالجمال البصري.

مجموعة ماتناداران: كنز المخطوطات الأرمينية

المخطوطة محفوظة ضمن مجموعة ماتناداران، واحدة من أضخم وأهم مجموعات المخطوطات في العالم. وتُعد هذه المنمنمة مثالًا حيًا على الإرث الثقافي والفني الذي تحمله هذه المجموعة.



