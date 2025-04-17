السيد المسيح يغسل أرجل التلاميذ.. مشهد أيقوني من العاج يعود إلى القرن العاشر

في لمحة فنية نادرة ومؤثرة، تجسد أيقونة من العاج مشهدًا من أكثر اللحظات رمزية في حياة السيد المسيح، حيث يظهر وهو يغسل أرجل تلاميذه.

يعود أصل هذه القطعة الفريدة إلى مدينة القسطنطينية في القرن العاشر، وتُعرض اليوم في متحف بودي بمدينة برلين، ألمانيا.

المشهد المقدس

تصوّر الأيقونة السيد المسيح وهو ينحني تواضعًا ليغسل أقدام تلاميذه، في مشهد يعكس قمة التواضع والخدمة، والذي يُعد من أبرز الأحداث في العشاء الأخير حسب المعتقد المسيحي. هذا العمل لا يحمل فقط بعدًا دينيًا، بل يحمل كذلك قيمة فنية وتاريخية فريدة.



الخامة والنحت

صُنعت الأيقونة من العاج، وهي مادة ثمينة استخدمت في العصور الوسطى لصنع أعمال فنية دينية ذات دقة عالية. يبرز النحت الدقيق في تعابير الوجوه وتفاصيل الملابس، ما يعكس مهارة الحرفيين في القسطنطينية آنذاك.



الأصل التاريخي:

يعود تاريخ هذه الأيقونة إلى القرن العاشر الميلادي، حيث كانت القسطنطينية مركزًا للفن البيزنطي وموطنًا لأرقى الفنانين. كانت هذه المدينة في ذلك الوقت عاصمة للإمبراطورية البيزنطية، ومركزًا دينيًا وثقافيًا مؤثرًا في العالم المسيحي.



مكان العرض الحالي:

تُعرض الأيقونة حاليًا في متحف بودي (Bode Museum) في برلين، وهو أحد أهم المتاحف في ألمانيا المهتمة بالفن البيزنطي والمسيحي. وتُعد هذه القطعة من أبرز مقتنياته، نظرًا لأهميتها الفنية والدينية والتاريخية.

تجسد هذه الأيقونة التقاء الفن بالإيمان، وتبقى شاهدًا على حقبة تاريخية غنية بالإبداع والروحانية. إنها ليست فقط قطعة فنية نادرة، بل هي أيضًا دعوة للتأمل في قيم التواضع والمحبة التي جسدها السيد المسيح.