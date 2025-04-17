أسعار العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط تحركات طفيفة في أسعار البيع والشراء لعدد محدود من العملات.
وفيما يلي تعرض “البوابة نبوز” أبرز أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنك المركزي المصري:
أسعار العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 51.0357 جنيه – البيع: 51.1742 جنيه
اليورو الأوروبي:
الشراء: 57.9970 جنيه – البيع: 58.1645 جنيه
الجنيه الإسترليني:
الشراء: 67.7346 جنيه – البيع: 67.9235 جنيه
الدولار الكندي:
الشراء: 36.6609 جنيه – البيع: 36.7710 جنيه
الفرنك السويسري:
الشراء: 62.5591 جنيه – البيع: 62.7519 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين):
الشراء: 35.7668 جنيه – البيع: 35.8664 جنيه
الدولار الأسترالي:
الشراء: 32.5097 جنيه – البيع: 32.6133 جنيه
الكرونة السويدية:
الشراء: 5.1953 جنيه – البيع: 5.2107 جنيه
الكرونة النرويجية:
الشراء: 4.7993 جنيه – البيع: 4.8142 جنيه
الكرونة الدنماركية:
الشراء: 7.7679 جنيه – البيع: 7.7894 جنيه
اليوان الصيني:
الشراء: 6.9847 جنيه – البيع: 7.0051 جنيه
أسعار العملات العربية:
الدرهم الإماراتي:
الشراء: 13.8937 جنيه – البيع: 13.9333 جنيه
الريال السعودي:
الشراء: 13.6005 جنيه – البيع: 13.6381 جنيه
الدينار الكويتي:
الشراء: 166.3918 جنيه – البيع: 166.9521 جنيه
الدينار البحريني:
الشراء: 135.3840 جنيه – البيع: 135.7729 جنيه
الريال القطري:
الشراء: 13.9828 جنيه – البيع: 14.0577 جنيه
الريال العُماني:
الشراء: 132.5534 جنيه – البيع: 132.9302 جنيه
الدينار الأردني:
الشراء: 71.8813 جنيه – البيع: 72.2799 جنيه