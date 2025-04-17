إعلام حوثي: غارتان أمريكيتان على مواقع في المنيرة بالحديدة

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، بأن طائرات حربية أمريكية نفذت غارتين جويتين على مواقع في منطقة المنيرة بمحافظة الحديدة، الواقعة غرب اليمن.

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة ويعرضون آثار غارات في صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي، إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "MQ-9 Reaper"، قائلة إنها تمكنت من اعتراضها بصاروخ محلي الصنع. ولم تؤكد الجهات الأميركية حتى اللحظة هذه المزاعم.

وبثت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين مقطع فيديو يُظهر رجال إطفاء وهم يتعاملون مع حريق كبير، قالت القناة إنه ناجم عن غارات جوية أميركية استهدفت موقعًا في حي بني مطر بالعاصمة صنعاء.

وأظهر الفيديو أنقاضًا متناثرة في أحد الشوارع، بينما شوهد رجال إنقاذ وهم ينقلون أحد المصابين من الموقع، الذي قيل إنه مصنع للسيراميك تعرّض للقصف.

أكثر من 200 غارة أمريكية منذ مارس.. والحوثيون يعلنون سقوط قتلى

ولم تصدر القيادة المركزية للجيش الأمريكي، المسؤولة عن الإشراف على العمليات العسكرية في المنطقة، أي تأكيد رسمي بشأن الضربات الأخيرة، وذلك في انسجام مع نهجها المتبع مؤخرًا بعدم التعليق على كل عملية بشكل فوري.

من جانبه، أفاد البيت الأبيض بأن القوات الأميركية نفذت أكثر من 200 هجوم ضد أهداف تابعة للحوثيين منذ 15 مارس الماضي.

وبحسب إحصاءات أعلنتها جماعة الحوثي يوم الاثنين الماضي، فقد أسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 120 شخصًا، في تصعيد مستمر يُفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن.