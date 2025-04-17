استعدادات مكثفة بـ"مستقبل وطن المنيا" لفعاليات الفترة القادمة

الخميس 17/أبريل/2025 - 02:29 ص

واصلت أمانة محافظة المنيا بحزب مستقبل وطن اجتماعاتها التنظيمية الموسعة والتي تستضيف بها كافة القواعد التنظيمية بأمانة المحافظة وأمانات المراكز والأقسام، وذلك تحت إشراف وحضور النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة ووليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة وحضور الأمناء النوعيين بأمانة المحافظة "طلال معوض أمين التعليم والبحث العلمي، مندي عكاشة أمين الثقافة والفنون والرياضة، أحمد علي رجب أمين الإعلام، مروة إسماعيل أمين المتابعة، نجلاء حمدي أمين العلاقات الحكومية، عاطف عمر أمين المجالس المحلية، ومحمد البيومي أمين الإسكان والمرافق، والأمناء المناظرين لهم بالمراكز والأقسام.



اجتماع تنظيمي

جاء الاجتماع لتقييم خطة العمل خلال المرحلة السابقة ومناقشة خطط الأنشطة والفاعليات خلال الفترة القادمة في ظل الحراك التنظيمي والسياسي الذي يشهده الحزب.

توجيهات أمين الحزب

أكد النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة على أهمية العمل الجماعي والمؤسسي كركيزة أساسية لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق بين القيادات التنظيمية والهيئة البرلمانية بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما أشار أن قوة الحزب في الشارع بفضل تواجد كوادره التنظيمية وهيئته البرلمانية وتواصلهم الدائم والمباشر مع المواطنين.

توجيهات أمين التنظيم.

واستعرض وليد عبد القوي أمين التنظيم كافة الفعاليات والمبادرات الخدمية التي نظمها الحزب خلال الفترة الماضية من خلال الأمانات النوعية بالمحافظة والمراكز والأقسام، وشدد على ضرورة مضاعفة الأنشطة والفعاليات الخدمية واللقاءات التنظيمية والجماهيرية بقوة خلال الفترة المقبلة مع ضرورة تنوع الفعاليات في كافة المجالات بما يعكس التواجد الفعلي للحزب على أرض الواقع.

وثمن جهود الحضور المبذولة خلال الفترة السابقة مشيدًا بحالة الترابط والتواجد الدائم لكافة كوادر وقيادات الحزب التنظيمية على مستوى المحافظة والمراكز والأقسام.

واستعرض الأمناء النوعيين الحضور خطط الأنشطة والفاعليات خلال الفترة القادمة كما تم الإستماع إلى رؤى ومقترحات الحضور بما يحقق رؤية واستراتيجية الحزب.

FB_IMG_1744848973640

FB_IMG_1744848970501

FB_IMG_1744848964404

FB_IMG_1744848968407

FB_IMG_1744848957195

FB_IMG_1744848953347

FB_IMG_1744848949638

FB_IMG_1744848946353

FB_IMG_1744848943013

FB_IMG_1744848939940

FB_IMG_1744848935090

FB_IMG_1744848931569

FB_IMG_1744848921043

FB_IMG_1744848917938

FB_IMG_1744848915358