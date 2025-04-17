بوتين: التعاون الفضائي بين روسيا والولايات المتحدة لا يزال قائمًا رغم التوترات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء مستمر، مشيرًا إلى أن المعدات الفضائية الروسية لا تزال تؤدي دورها بفعالية داخل المحطات الأوروبية، رغم توقف الجانب الأوروبي عن التعاون مع موسكو في هذا المجال.

وأوضح بوتين، خلال تصريحاته، أن روسيا تواصل أداء التزاماتها التقنية والعلمية في برامج الفضاء المشتركة، مؤكدًا أن العلاقات في هذا المجال تتسم بالاستقرار النسبي، على عكس التوترات القائمة في ملفات أخرى.

وأضاف الرئيس الروسي أن المشاريع الفضائية الكبرى لا تزال تتطلب تنسيقًا دوليًا وتبادلًا للخبرات، مشيرًا إلى أن "الفضاء يظل أحد المجالات القليلة التي تواصل فيها الدول الكبرى العمل معًا رغم الخلافات السياسية".

تأتي تصريحات بوتين في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في حدة التوترات الجيوسياسية والعقوبات المتبادلة بين روسيا والدول الغربية، إلا أن الإشارة إلى استمرار التعاون الفضائي قد تعكس رغبة موسكو في الحفاظ على قنوات حوار تقني وعلمي مفتوحة مع واشنطن، خصوصًا في المجالات ذات الطبيعة الاستراتيجية والعابرة للحدود.