مستشارا ترامب وأوربان يبحثان التسوية في أوكرانيا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز أنه بحث التسوية في أوكرانيا مع مستشار رئيس الوزراء الهنجاري مارسيل بيرو.

وكتب والتز على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء: "مؤخرا عقدت اجتماعا في البيت الأبيض مع مارسيل بيرو، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان".

وأضاف: "بحثنا جهود الرئيس ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا والدور القيادي لهنغاريا في أوروبا وازدهارنا المشترك".

يذكر أن هنغاريا كانت قد رحبت بخطوات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالتفاوض مع روسيا حول تسوية النزاع في أوكرانيا.

ودعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا حول تحقيق السلام في أوكرانيا.