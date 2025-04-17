وسائل إعلام: إيقاف ثالث مسؤول في البنتاجون عن العمل على خلفية فضيحة التسريبات

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن البنتاجون أوقف عن العمل ثالث مسؤول رفيع فيه في إطار التحقيقات في تسريب معلومات حساسة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها، أمس الأربعاء، إنه تم إيقاف كولين كارول، رئيس الكوادر التابع لمكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرج.

وفي وقت سابق تم إيقاف كل من دارين سيلنيك، نائب رئيس الكوادر لدى وزير الدفاع بيت هيغسيث، وأحد كبار مستشاري هيجسيث، دان كولدويل.

ويشار إلى أن البنتاجون يجري في الوقت الحالي تحقيقات في تسريب معلومات تخص عددا من القضايا الحساسة، بما فيها الخطط العسكرية بشأن قناة بنما ونشر حاملة طائرات أخرى في البحر الأحمر وزيارة إيلون ماسك للبنتاغون وجمع المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا.

كما أطلق المفتش العام للبنتاغون تحقيقا بعد فضيحة تسريب المراسلات المفترضة بين كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم هيغسيث، التي تبادلوها عبر تطبيق "سيغنال"، والتي كانت تخص الضربات الأمريكية على اليمن.

وتم الكشف عن تلك المراسلات بسبب إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" إلى غرفة الدردشة للمسؤولين عن طريق الخطأ، والتي جرى فيها تبادل المعلومات المذكورة.