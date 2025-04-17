إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بسقوط عدد من الشهداء والمصابين، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

مداهمة عمارة سكنية في نابلس واقتحام طمّون

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة طمّون جنوب مدينة طوباس، وحي المخفية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وداهم الاحتلال عمارة سكنية في حي المخفية، وفرض طوقًا أمنيًا مشددًا في محيطها.

وأمس الأربعاء، أُصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال المسيّرة استهدف المدنيين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال غارتين عنيفتين على محيط حي قديح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي التفاح

واستشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، بعضهم إصاباتهم وُصفت بالحرجة، إثر قصف عنيف استهدف حي التفاح شرق مدينة غزة، في تصعيد جديد ضمن سلسلة الاعتداءات المستمرة على القطاع.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتكاب مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تسجيل أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض أو في ظروف غامضة.