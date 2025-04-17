فتاة تنهي حياتها بـ«قرص غلة» في قرية البصيلية بإدفو

أقدمت سيدة ثلاثينية على إنهاء حياتها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بتناول قرص غلة سام، داخل منزلها بقرية البصيلية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، في واقعة مأساوية.

تلقى مركز شرطة إدفو بلاغًا بمصرع سيدة تُدعى ز. إ.م.، تبلغ من العمر 30 عامًا، داخل منزلها بقرية البصيلية. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أنها فارقت الحياة عقب تناولها مادة سامة تُستخدم في حفظ الغلال "قرص غلة" مما أسفر عن وفاتها.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إدفو تحت تصرف النيابة العامة

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إدفو تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافع الانتحار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.