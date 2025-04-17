صحيفة أمريكية: تعليق ترامب للتعريفات الجمركية يؤجل كارثة اقتصادية حتمية

الخميس 17/أبريل/2025 - 02:15 ص

رأت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا ما هو إلا خطوة لتأجيل أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، مؤكدة أن هذا القرار يمنح الأسواق "استراحة مؤقتة" لكنه لا يعالج الأسباب الجذرية للتوترات التجارية المتصاعدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسواق المال، ورغم انتعاشها النسبي بعد الإعلان، لا تزال تواجه حالة من القلق وعدم اليقين، حيث لم يحقق قرار التعليق سوى "تأجيل لا مفر منه" لانعكاسات تلك الرسوم على أسعار السلع وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضافت الصحيفة أن مؤشر "إس آند بي 500"، ورغم استعادته لبعض المكاسب، إلا أنه ما زال تحت ضغوط كبيرة نتيجة المخاوف من ركود اقتصادي إذا ما استؤنفت الرسوم مجددًا أو زادت حدتها، لا سيما على الواردات من الصين والدول الشريكة تجاريًا.

وحذّرت الصحيفة من أن الاقتصاد الأمريكي لن يتحمل تبعات حرب تجارية طويلة الأمد في ظل تراجع مستويات الاستهلاك وارتفاع التضخم، مشيرة إلى أن الحل الحقيقي يكمن في إعادة التفاوض على أسس التجارة الدولية بشكل يراعي التوازن بين حماية الصناعة الأمريكية والحفاظ على استقرار الأسواق.