أوليفيا ويفر تقطع بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025

تأهلت الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا إلى نصف نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA، بعد الفوز على البلجيكية تين جيليس، المصنفة السادسة عالميًا، في مباراة شهدت أداءً قويًا.

وتستضيف مدينة الجونة البطولة للنسخة الـ 13 فى الفترة من 12 أبريل وحتى 18 من الشهر ذاته.

نتيجة المباراة

لم تحتاج أوليفيا سوى 30 دقيقة فقط لحسم المواجهة لصالحها بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة كالتالي:

(11-3 / 11-1/ 11-1).

وبهذا الفوز، تتأهل أوليفيا ويفر إلى الدور نصف النهائي، مؤكدة جاهزيتها لمواصلة المشوار نحو اللقب.

اوليفيا ويفر تلتقى أمينة عريف

ومن المقرر ان تلتقى اوليفيا ويفر مع المصرية أمينة عُريف، صاحبة الـ 17 عام، فى مباراة نصف النهائى والتى ستجمع بينهما غدا الخميس.