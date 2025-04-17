«الدهراوي» يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه لمتابعة بطولة الدوري العالمي

وصل أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، منذ قليل، إلى القاهرة وذلك لمتابعة بطولة الدوري العالمي التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري على صالة ستاد القاهرة.

وكان فى استقباله محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولى والإفريقي للكاراتيه.

ومن المقرر ان يشارك في البطولة 67 دولة و384 لاعبًا ولاعبة على أن يشارك من نصر 26 لاعبا ولاعبة.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعبًا في التصنيف الدولي بكل وزن.

كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.

مصر تستعد لاستضافة الدوري العالمي

واصل الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، استعداداته النهائية لاستضافة منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج"، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 20 أبريل الجاري، على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

الدول المشاركة في الدوري العالمي



وتشهد البطولة مشاركة 67 دولة و384 لاعبًا ولاعبة، حول العالم من الكاراتيه، بينهم 26 لاعبًا ولاعبة يمثلون المنتخب المصري.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعبًا في التصنيف الدولي بكل وزن.

كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.

يذكر أن مصر سبق واستضافت بنجاح منافسات الدوري العالمي للكاراتيه في يناير 2023، على نفس الصالة المغطاة باستاد القاهرة، لتؤكد مجددًا جاهزيتها لتنظيم كبرى البطولات الدولية والقارية في مختلف الرياضات.