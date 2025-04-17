طارق الشناوي يرفض شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين

رفض الناقد الفنى طارق الشناوي قرار نقابة الفنانين السوريين الذي يطالب بشطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي لأنها محسوبة على النظام السابق، مؤكدا على أن كل مواقفه المعلنة والمكتوبة طوال الـ١٥ سنة الأخيرة تشير إلى أنه ضد القمع الذي مارسه بشار الأسد ضد معارضيه.

طارق الشناوي يرفض شطب سلاف فواخرجي من نقابة السوريين

كتب «الشناوي» عبر صفحتي الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «كل مواقفي المعلنة والمكتوبة طوال السنوات الخمسة عشر الأخيرة تؤكد أنني كنت ضد القمع الذي مارسه بشار الأسد ضد معارضيه إلا أنني أرفض أيضا قرارنقابة الفنانين السوريين بشطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي لأنها محسوبة على النظام السابق يجب أن تقف النقابة الفنية على مسافة واحدة من كل الفنانين بعيدا عن انتمائهم السياسي، انتظر أن يتدخل العقلاء من الفنانين السوريين لشطب قرار الشطب، ابدأوا صفحة بيضاء مع الجميع.»

كانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت قرارا بشطب الفنانة سلاف فواخرجي، وقالت نقابة الفنانين السوريين فى بيانها: إن سبب الشطب سلاف فواخرجي يعود لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري.

يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجى قد نفت كل ما تردد حول هروبها إلى فرنسا، وطلب اللجوء السياسي، والذي أثار غضبها واستيائها ما جعلها تخرج عن صمتها وترد لتكشف حقيقة الأمر.

وكتبت سولاف منشورًا لها عبر موقع التدوينات الصغيرة إكس، وأكدت خلال المنشور أنها لم تذهب إلى أي مكان خارج الأراضي المصرية، مشيدة باستضافة مصر لها طوال الأعوام الماضية، وشعورها بالراحة بين شعبها، لافتة إلى أنها لم تفكر في الخروج عن الحدود المصرية، خاصة بعد حسن الضيافة من قبل مصر وتقديم لها ما لم تقدمه بلدها سوريا قائلة: مصر التي أتيتها نجمة من بلدي فقدمت لي ما لم تقدمه لي بلدي، وكان حب شعبها لي نعمة.

ولدت سلاف محمد سليم فواخرجى في مدينة اللاذقية يوم الأربعاء 11 شعبان 1397هـ الموافق 27 يوليو (تموز) 1977م، لأب سنى وأم علويه والدها سياسي ومن مؤسسي حزب البعث في سوريا ووالدتها الكاتبة ابتسام أديب، لديها أخ يكبرها سنا اسمه أشرف يعمل في دبى وأخت غير شقيقة تسمى نهى يوسف توفيت عام ٢٠١٦.

تخرجت من كلية الآداب قسم الآثار في جامعة دمشق كما درست الفنون التشكيلية والنحت الضوئي بمعهد أدهم إسماعيل في عام ٢٠١٧ عادت للجامعة مرة أخرى لتعلم اللغة «الآرامية – السريانية» بالمعهد العالي للغات بجامعة دمشق.