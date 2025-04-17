اتفاق دفاعي بين نواكشوط والجزائر.. ووزير الدفاع الموريتاني يؤكد الرغبة في تعزيز الشراكة

أكد وزير الدفاع وشئون المتقاعدين وأولاد الشهداء في موريتانيا، حننه ولد سيدي ولد، رغبة بلاده في تعميق علاقات التعاون مع الجزائر؛ تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك ضمن زيارة يقوم بها الوزير الموريتاني للجزائر، حيث وقع الجانبان على اتفاق تعاون في مجال الدفاع.

وأكد وزير الدفاع الموريتاني - في تصريح عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء - اعتزاز الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالروابط المتينة والعريقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وحرصه على تعميق علاقات التعاون بين البلدين، تعزيزا للشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما".

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري حرصه على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي لقاء آخر، بحث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائري رئيس الأركان الفريق أول السعيد شنقريحة مع الوزير الموريتاني، التطورات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا والقارة الإفريقية، كما تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

واعتبر رئيس الأركان الجزائري أن التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها المنطقة؛ تفرض تعزيز العمل المشترك، "وفق رؤية متكاملة ترتكز على الحوار والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك".

من جهته، ثمن وزير الدفاع الموريتاني، الدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في سبيل استتباب الأمن في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أن الطرفين وقعا على اتفاق تعاون في مجال الدفاع؛ ليوقع - بعدها - ضيف الجزائر على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.