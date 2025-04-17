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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

افتتاح معرض كاريكاتير «ثلاث قارات.. ومحفوظ من مصر» بالهناجر.. صور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح معرض كاريكاتير "ثلاث قارات.. ومحفوظ من مصر"، منذ قليل، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، ويستمر حتى ٢٠ أبريل الجاري،  وذلك فى إطار احتفاء وزارة الثقافة بالأديب العالمى نجيب محفوظ، بهدف تسليط الضوء على أحد رموز الأدب المصري وتذكير الأجيال الجديدة بالدور البارز لأديب نوبل.

ويضم المعرض، رسومات للكاريكاتير عن أديبنا الكبير نجيب محفوظ وعدد من الأدباء الحائزين على جائزة نوبل للآداب، حيث تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان مصطفى الشيخ ويشرف عليه الفنان فوزي مرسي، وتستضيفه قاعة أدم حنيين بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور التابع لقطاع المسرح برئاسة الفنان خالد جلال.

 وأشار الفنان فوزي مرسي منسق المعرض، إلي أن  نجيب محفوظ يعد واحدًا من أعظم الأدباء الذين أنجبتهم مصر، وشكلت  أعماله الفنية حجر الزاوية للأدب المعاصر، وتبرز أهميته الفنية في قدرته الفائقة على تجسيد الواقع المصري بمختلف تفاصيله الثقافية والاجتماعية والسياسية، وتحويله إلى نصوص أدبية تنبض بالحياة، تمثل روح الشعب المصري بكل تنوعاته. 

كما يشارك فى المعرض عدد من رسامي الكاريكاتير من مصر و20 دولة أجنبية تكريما لأديبنا الكبير نجيب محفوظ باعتباره قيمة فنية كبير على مستوى العالم وإلى جانب التذكير بحصوله على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، بالإضافة لعرض أعمال فنية عن الأديب الكولومبي الكبير غارثيا ماركيز  الحاصل على جائزة نوبل عام 1982، والشاعر الهندي الكبير روبندرونات طاغور أول شخص غير أوروبي يفوز بجائزة نوبل عام 1913، والكاتب الياباني كنزابوروأوي الحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 1994  وياسوناري كاواباتا  الحاصل على جائزة نوبل عام 1968.

وسوف يضم المعرض عدد من اللوحات السابق المشاركه بها في معارض سابقة عن نجيب محفوظ إلى جانب مجموعة جديدة بمناسبة احتفاء وزارة الثقافة "بمحفوظ في القلب.. لعزة الهوية المصرية".

الجدير بالذكر أن فعالية "محفوظ في القلب" هي المحطة الثالثة بعد الاحتفاء بالفنان الكبير شادي عبد السلام من خلال فعالية "يوم شادي.. لتعزيز الهُوِيَّة المصرية"، تلاها تكريم الشاعر والفنان الكبير صلاح جاهين في إطار فعالية "عمنا.. صلاح جاهين"، لتُتوَّج الآن بتكريم أديب نوبل نجيب محفوظ، تقديرًا لإسهاماته الأدبية التي عكست روح مصر وتاريخها وتحولاتها المجتمعية.

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مركز الهناجر ثلاث قارات محفوظ فى القلب معرض كاريكاتير الجمعية المصرية للكاريكاتير وزارة الثقافة الأدب المصري