رئيس الوزراء اليمني يبحث مع مسئولة أممية تمويل البرامج الأكثر استدامة للتخفيف من معاناة الشعب

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أمس الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد، جهود البرنامج لحشد المزيد من التمويلات للبرامج الأكثر استدامة وفاعلية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأعرب بن مبارك، خلال اللقاء، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن تقديره لتدخلات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وضرورة صياغتها بكفاءة وفق الأولويات الملحة، والتطلعات إلى مساهمة البرنامج الفاعلة في دعم رؤية الحكومة اليمنية وبرنامجها الشامل للإصلاحات المالية والإدارية وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.

عقد المؤتمر الوطني الأول للطاقة

وأشار رئيس مجلس الوزراء اليمني إلى أن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الأول للطاقة بهدف حشد الدعم والتمويل الدولي للاستراتيجية الحكومية لقطاع الكهرباء، وخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص.

من جهتها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة على أحمد، دعم الأجندة الوطنية للإصلاحات التي يقودها رئيس الوزراء، والحرص على تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية في مختلف الجوانب ذات الصلة بعمل البرنامج.

وقدمت المسئولة الأممية، إحاطة شاملة حول مجالات تدخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في جوانب الكهرباء والطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي ودعم سبل العيش وتحسين كفاءة ميناء عدن وغيرها.

وأضافت أنه تم إنجاز دراسة شاملة حول الطاقة المتجددة في اليمن وفرص الشراكة مع القطاع الخاص، والانتهاء من إعداد خطة تنمية اقتصادية واجتماعية لمحافظتي حضرموت ولحج بعد إطلاق خطة محافظة تعز.