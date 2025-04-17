الآلاف يشيعون جثامين 3 ضحايا بحادث تصادم بإدكو في البحيرة| صور

شيع أمس الأربعاء، الآلاف من أهالي مركز ومدينة إدكو في محافظة البحيرة، جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إدكو المركزي.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق كوم بلاج أمام قرية نمرة 5 التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص في الحال، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المصابين والضحايا

بينما أصيب 9 أشخاص آخرين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

أسفر الحادث عن وفاة كل من، شروق أحمد الحلواني، أحمد محمد جبريل، صابر هلال، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.

وكما أسفر الحادث عن إصابة كل من:- مصطفى محمد العقبي، 30 عاما، مصاب بجرح بالرأس، محمود محمد العقبي، 32 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، علاء رزق رمضان، 40 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالحوض، السيد محمد رمضان، 49 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالساق، بدرى السيد السيد، 41 عاما، مصاب بجرح بالرأس وكدمات وسحجات.

كما أصيب حسن على بالط، 55 عاما، مصاب بكسر بقاع الجمجمة، أحمد السيد حبيبه، 37 عاما، مصاب بجرح بالرأس، شروق أدهم الحلوانى، 40 عاما، مصاب بكسور بالساقين، وشخص مجهول الهوية 50 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالساق، وآخر مجهول الهوية 7 سنوات، مصاب بإشتباه كسر بقاع الجمجمة.

حادث تصادم سيارة ميكروباص

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع "كارتة" بطريق الفيوم القديم بعد قرية دنديل اتجاه الفيوم بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع "كارتة" بطريق الفيوم القديم بعد قرية دنديل اتجاه الفيوم بدائرة محافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

استقبل مستشفى بني سويف التخصصي جثة لشخص ويدعي طه عبد الكريم أحمد 60 سنة، وتم إيداعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



والمصابون وهم: عثمان جابر عبد الحميد 53 سنة، مصابا بسحجات وكدمات، صباح جمعة عويس 45 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وأحمد محمد جابر 26 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، وسعيد ربيع عويس 47 سنة، مصابا بسحجات بالجسم، وأحمد زايد عبد الله 32 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، شوقي محمد سيد 54 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيبت سلسيبيل شوقي محمد 7 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، يوسف شوقي محمد 13 سنة، مصابا بسحجات وكدمات، وأسماء سعد عويس 38 سنة مصابة بسحجات وكدمات، ومحمد حمادة شعبان 16 سنة، مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وعاطف شعبان عبد العزيز 43 سنة، مصابا بسحجات وكدمات، وحنان رزق شوقي 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر.