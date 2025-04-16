"مستقبل وطن" يواصل اجتماعاته التنظيمية في 3 محافظات

واصلت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، عقد سلسلة من الاجتماعات التنظيمية الموسعة، حيث تستضيف جميع القواعد التنظيمية للحزب من مختلف المحافظات، والتي ضمت أمانات الحزب في محافظات المنوفية والدقهلية والسويس، بهدف استعراض الرؤية المستقبلية للحزب ودور واختصاصات الأمانات النوعية المختلفة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي الأمين العام المساعد للحزب، فضلاً عن حضور عدداً من الأمناء المركزيين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم والأقسام، بتلك المحافظات.

وتناول الاجتماع مناقشة كافة القضايا التنظيمية والحزبية المثارة، لتوضيح كافة الحقائق لكوادر وقيادات وأعضاء الحزب، وذلك استمراراً لنهج قيادات الحزب بالشفافية، ودورية مثل هذه الاجتماعات التنظيمية مع جميع كوادر الحزب على مستوى كافة المواقع التنظيمية.

وفي مستهل كلمته، أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي أن الجهود التي بذلها قيادات الحزب في المحافظات خلال الفترة الأخيرة تعكس حجم العمل الميداني والتنظيم القوي الذي يتمتع به الحزب.

من جانبه، أوضح النائب عصام هلال، أن لقاء اليوم يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى توحيد الصف التنظيمي في المحافظات والأقسام والمراكز، بالإضافة إلى متابعة المشكلات والرد على أي معلومات مغلوطة.

وبدوره، أشار النائب عاطف ناصر، إلى أن الحزب يستعد حاليًا لثلاثة استحقاقات انتخابية قادمة، وذلك وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، حيث تأتي انتخابات الشيوخ في المقدمة، تليها انتخابات النواب والمحليات، مؤكدا أهمية الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب الأقسام والمراكز، بهدف التحضير المبكر لهذه الاستحقاقات.

وفي نفس السياق، أوضح النائب يحيى العيسوي، أن الفعاليات التي تم تنفيذها في المحافظات تعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الحزب، مؤكدا أن الحزب يتمتع بهيكل تنظيمي قوي وعدد هائل من الأعضاء، مما يميز الحزب بشكل كبير عن أي منافس سياسي آخر.

وشهد الاجتماع، نقاشات موسعة بين الحضور، حول مختلف القضايا ذات الصلة، والاستماع لكافة مقترحات الحضور، بما يحقق استراتيجية الحزب.