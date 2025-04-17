قافلة طبية شاملة لأهالي قرية أم شيحان بوسط سيناء

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء عن توجيه قافلة سكانية اليوم لخدمة أهالي قرية أم شيحان التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء ضمن توجيهات القيادة السياسية بتطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تنمية الإنسان المصرى وذلك ضمن بداية جديدة لحياة الإنسان وبناءً على توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بتوجيه برنامج القوافل السكانية لوسط سيناء لتقديم كافة أنواع الدعم لأهالي المنطقة.

تخصصات القافلة

وقد جرى تنفيذ قافلة سكانية تشمل مجموعة من الخدمات المقدمة للمواطنين في قرية أم شيحان التابعة لمركز ومدينة الحسنة اليوم حيث قدمت القافلة مجموعة من الخدمات الطبية من خلال العيادات المتنقلة بتخصصات ( جلدية ـ أطفال ـ نساء ـ باطنة ) بالإضافة إلى صيدلية متنقلة لتقديم الأدوية اللازمة للمواطنين كما قدمت القافلة السكانية أيضاً خدمات طبية بيطريه وتقدم العلاج بالمجان

توعية دينية ضمن فاعليات القافلة

كما قدمت القافلة ندوات توعية دينيه واجتماعية ناقشت فيها نوال سالم رئيس المركز القومي للسكان بالعريش بعض الموضوعات منها الفحوصات التي يجب القيام بها قبل الزواج وذلك للحد من الأمراض الوراثية التي قد تصيب الأبناء فيما بعد وأيضا ناقشت سالم خطر الزيادة السكانية وكيفية مواجهة ذلك من خلال تنظيم الأسرة وإتباع الوسائل الحديثة فى ذلك.

برنامج دعم نفسي للأطفال

كما قدمت القافلة برنامج دعم نفسى للأطفال واكتشاف مواهب فى حفظ القرآن الكريم والرسم وغيرها من المواهب لدى أطفال القرية.

وواصلت سالم الحديث عن خطر السوشيال ميديا على أبنائنا وبناتنا وكيفية تكثيف الرقابة على الأولاد وتوعيتهم بخطر ذلك وكيف التصدي لهذا الخطر الذى يدمر عقول وأفكار شبابنا وبناتنا من خلال التركيز على دور الأسرة في مواجهة ذلك.

كما قدمت القافلة أيضا أيضا امتحانات محو أمية لبعض أبناء القرية من الراغبين في استخراج شهادات محو أمية لهم.

كما قدمت القافلة مجموعة من الخدمات لجميع أهالينا بقرية ام شيحان بمشاركة جهات متعددة منها مديرية الصحة والمجلس القومى للمرأة ومدرية الطب البيطرى والثقافية والأزهر الشريف و الهلال الأحمر ومحو الأمية وتعليم الكبار.

يأتي ذلك ضمن برنامج القوافل السكانية التى يتم تنفيذها بوسط سيناء لرفع مستوى الخدمات المقدمة ورفع الوعى لدى المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم للجميع فى كافة القطاعات.