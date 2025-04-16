"أسرة مستقرة تساوى مجتمعا آمنا".. معسكر توعوي لطلاب جامعة المنيا

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا ممثلة في " إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات" بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، ومركز الفتوى العالمي الازهر الشريف معسكرًا توعويًا تحت شعار "أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن" خلال الفترة من 12 إلى 15 أبريل، بحضور 250 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، تحت رعاية والدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، أن المعسكر التوعوي المجتمعي، يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وإعلاء قيم التسامح والعيش وحماية وتقوية بنيان الأسرة المصرية، وزيادة وتعزيز الفهم الصحيح للأديان، ونبذ التعصب والتطرف.

إضافة إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك، يمتلك القيم والأخلاق الحميدة التي تحميه من الظواهر السلبية وتسهم في تقدمه وازدهاره."

محاضرات وورش عمل

وتضمن المعسكر محاضرات تناولت العديد من الموضوعات الهامة منها ضوابط الحرية بين الفهم والتطبيق - قيمة الحياة - آليات فهم النص الديني - ظيفة الإنسان في الكون- ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي - علاقة الطالب والطالبة في الحرم الجامعي

واشتمل المعسكر ايضاََ ورش عمل حوارية تناولت موضوعات الممارسات الخاطئة للحرية (الانتحار والإلحاد والشذوذ الجنسي والإباحية)

حاضر بالمعسكر الشيخ إبراهيم جاد الكريم الواعظ بمشيخة الأزهر مركز الفتوى العالمي، وأشرف على تنظيم وإعداد المعسكر وليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ورانده علي، ومحمود منصور اخصائي النشاط بالإدارة.

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