لطلاب الثانوية العامة.. 9 نصائح مهمة قبل بدء الامتحانات

يحرص الكثير من طلاب الثانوية العامة، على الاهتمام والتركيز والمراجعة قبل أيام الامتحانات، بعد قلق وضغط نفسي وتوتر ومذاكرة مستمرة طوال العام، ولتحقيق أفضل أداء ممكن ، عليك التجهيز نفسيا ومعنويا لاجتياز تلك الفترة الصعبة .

ووفقا لموقع verywellmind إليك نصائح مفيدة صحية تساعدك على التفوق والنجاح في يوم الامتحان :

النوم الصحي

من أهم الأعمال اليومية لأداء جيد في الامتحان، الأفضل النوم الهادئ لمدة 7-8 ساعات ليلة الامتحان لتستعد بنشاط وحيوية للامتحان .

تناول وجبة إفطار صحي

وجبة الإفطار الصحية تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والألياف. مثل البيض، الفواكه، الحبوب الكاملة والزبادي.

شرب الماء والسوائل الصحية

الجفاف يؤثر على صحة الحسم كما يؤثر سلبا على التركيز والأداء العقلي، لذا الحرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

التنفس والاسترخاء في الهواء



قبل بدء الامتحان، مارس تقنيات التنفس شهيق وزفير داخل الرئتين لثواني والاسترخاء لخفض القلق والتوتر .

ممارسة الرياضة الخفيفة



الافضل المشي وممارسة رياضة التمارين البسيطة يعمل علي تحفيز الدورة الدموية وتنشيط الدماغ قبل الامتحان.

تجنب المنبهات والمنشطات



يجب الابتعاد عن شرب القهوة والشاي بكثيرة والمشروبات المنبهة الأخرى، أو تناول أقراص منشطة ومنبهة تساعد علي السهر ليلا، فقد تسبب زيادة في القلق والاضطراب.

تناول وجبات مفيدة مغذية



احرص على تناول وجبات خفيفة مغذية بين الامتحانات مثل الفواكه والمكسرات والزبادي.

التركيز على الإيجابيات



ذكر نفسك بالتحضيرات التي قمت بها والقدرات التي تمتلكها. وحافظ على ثقتك وتفاؤلك بذاتك . ذكر نفسك بالتحضيرات التي قمت بها والقدرات التي تمتلكها.

الاستعداد والتجهيز المسبق

تأكد من تجهيز كل ما تحتاجه للامتحان في ليلة الامتحان ، مثل الأدوات والمعدات الشخصية .

قراءة التعليمات بتركيز واهتمام



ابدأ الامتحان بقراءة التعليمات والأسئلة بتركيز ، حدد وقت لفهم المطلوب قبل البدء في الإجابة لضمان تقديم إجابات سليمة وصحيحة .

باتباع هذه النصائح الصحية والنفسية، يمكنك تحفيز فرصك في الأداء الجيد في يوم الامتحان، حافظ على هدوءك وثقتك بنفسك، وتذكر أن الامتحان هو فرصة للإجابة والحل في ما تعلمته واجتهادك خلال العام الدراسي.