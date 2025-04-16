حامل اللقب يودع.. أرسنال يقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

أقصى فريق أرسنال الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من البطولة.

حقق أرسنال فوزًا مثيرًا على ريال مدريد، ليكرر انتصاره على الملكي ذهابًا وإيابًا، حيث تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 5-1.

مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

شهدت مباراة ريال مدريد ضد أرسنال أحداث مثيرة منذ البداية، حيث احتسب الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، ركلة جزاء مبكرة للضيوف.

وجاءت أبرز أحداث مباراة ريال مدريد ضد أرسنال في الشوط الأول، في الدقيقة 13 حينما احتسبت ركلة جزاء للفريق الإنجليزي، ولكن أهدرها بوكايو ساكا بعد تصدي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لها ببراعة، لينتهي شوط المباراة الأول بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، استحوذ ريال مدريد على الكرة، لكن ساكا خطف هدف التقدم لفريق أرسنال في الدقيقة 65.

وبعد مرور دقيقتين فقط، أدرك البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل للملكي، ولكن قتل جابرييل مارتينيلي أحلام الميرينجي في تحقيق الريمونتادا، وذلك بهدف ثان في الدقيقة 90+3.

حامل اللقب يودع دوري أبطال أوروبا

بذلك، ودع ريال مدريد حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، النسخة الحالية من ربع النهائي، في المقابل بلغ أرسنال نصف النهائي، ليواجه باريس سان جيرمان الفرنسي.