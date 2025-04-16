حبس 5 صبية ظهروا فى فيديو مسيء وأشعلوا النيران بأحد شوارع الأميرية

أمرت النيابة المختصة، بحبس 5 صبية ظهروا فى فيديو مسيء وأشعلوا النيران وخلعوا ملابسهم بالأميرية، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

فيديو إشعال النيران بالأميرية

كانت قد كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يتضمن قيام عدد من الصبية بالتلفظ بعبارات مسيئة، وإقدام أحدهم على إشعال النيران بعبوة مبيد حشري وخلع ملابسه في الطريق العام، وذلك بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

القبض على أبطال فيديو الأميرية

وبعد الفحص وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في المقطع، وتبين أنهم 5 طلاب مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة كما وردت في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.