الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلاة خميس العهد من البصخة المقدسة بشبرا

ترأس مساء اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، بمشاركة خدام، ومخدومي مختلف مراحل التعليم المسيحي بالرعية، حيث شارك أبناء التربية الدينية في قراءات البصخة المقدسة.

وألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك تأملًا روحيًا للحاضرين، معبرًا عن سعادته بتواجده اليوم، وسط الرعية، واصفًا إياها بالكنيسة التي تنمو باستمرار، مبديًا إعجابه الشديد بالشبيبة الصغيرة التي شاركت في صلوات البصخة المقدسة، وقراءتها.

وأكد البطريرك أن الكنيسة قامت بإعداد صلوات البصخة، لعمل مسيرة مع الرب يسوع في الأسبوع المقدس، حتى نُرافق الرب يسوع إلى فرح القيامة، متطرقًا إلى آحاد الصوم الأربعيني المقدس، ومعناهم، مشيرًا إلى أناجيل بصخة اليوم (ليلة خميس العهد).

وفي ختام كلمته، هنأ الأنبا إبراهيم إسحق كلمات الحاضرين، بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مقدمًا كلمات التشجيع لخدام التعليم المسيحي، لجميع مجهوداتهم المبذولة تجاه مخدوميهم.