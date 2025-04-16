نيوكاسل يكتسح كريستال بالاس ويقفز للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق نيوكاسل يونايتد، ضيفه كريستال بالاس بخماسية نظيفة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استضاف فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، نظيره كريستال بالاس على ملعب سانت جيمس بارك، وأكرم ضيافته بنتيجة ثقيلة، أسهمت في احتلال الماكبايس للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس

افتتح جاكوب ميرفي مهرجان الأهداف مبكرًا في الدقيقة 14 بتسديدة متقنة، وكاد كريستال بالاس أن يدرك التعادل في الدقيقة 36، لكن إبريتشي إيزي أهدر ركلة جزاء.

وعزز مدافع كريستال بالاس مارك جيهي تقدم نيوكاسل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38، ثم أضاف هارفي بارنز الهدف الثالث في الدقيقة 45+2، ولم يكتف أصحاب الأرض بذلك، بل سجلوا الهدف الرابع عن طريق فابيان شار في الدقيقة 45+8.

وفي الشوط الثاني، اختتم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك الخماسية في الدقيقة 58، ليؤكد على الانتصار الكاسح لفريقه.

ترتيب نيوكاسل وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة، رفع فريق نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 59 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق كريستال بالاس عند 43 نقطة، ليظل في المركز الثاني عشر.