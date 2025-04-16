صالح رجب يواصل جولاته الانتخابية بزيارة “البوابة نيوز” وسط ترحيب حافل

واصل الكاتب الصحفي صالح رجب، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين “فوق السن”، جولاته الانتخابية ضمن استعداداته لخوض انتخابات التجديد النصفي، حيث زار، اليوم الأربعاء، مؤسسة “البوابة نيوز”.

حوار مفتوح مع الصحفيين

وحظي “رجب” باستقبال حافل من أسرة المؤسسة، في أجواء سادتها روح الود والتقدير المتبادل بينه وبين الصحفيين والعاملين.

وخلال الزيارة، أجرى صالح رجب حوارًا مفتوحًا مع الزملاء، عرض خلاله ملامح برنامجه الانتخابي، مؤكدًا التزامه بدعم الزملاء الصحفيين والعمل على تحسين أوضاع المهنة. كما شدد على أهمية التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية في مختلف المؤسسات الصحفية