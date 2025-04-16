"الجنائية الدولية" تطالب المجر بتوضيح بشأن رفضها تنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو

طلبت المحكمة الجنائية الدولية توضيحا من الحكومة المجرية بشأن رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيان المحكمة، تم تقديم الطلب بموجب المادة 87 (7) من نظام روما الأساسي، والتي تسمح ببدء الإجراءات ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، وبالتالي منع المحكمة من ممارسة وظائفها وسلطاتها بموجب النظام الأساسي.

أوامر اعتقال ضد نتنياهو

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت، واتهمتهما بتوجيه هجمات ضد المدنيين الغزيين واستخدام المجاعة كأسلوب حرب من خلال إعاقة دخول المساعدات إلي غزة خلال الصراع الحالي.

المجر انتهكت التزاماتها

وتقول المحكمة الجنائية الدولية أن المجر انتهكت التزاماتها برفضها احتجاز نتنياهو على الرغم من الطلب الرسمي الذي أرسلته المحكمة إلى بودابست في 3 أبريل، وهو يوم وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلاد.

وقبل وقت قصير من لقاء نتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المجر ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية.

ومنحت المحكمة الجنائية الدولية، المجر مهلة حتى 23 مايو المقبل لتقديم ردها على ذلك.