قبل الامتحانات.. أطعمة تساعد على التركيز

يؤثر النظام الغذائي علي دور و تنشيط الذاكرة والحفظ ، ومع حلول امتحانات الثانوية العامه هذا العام 2025، فإن هناك عدد من الطلاب تعانى من عدم التركيز وقلة التحصيل الدراسي، وهنا نقدم لكم أهم الأغذية المفيدة التي تنشط الذاكرة قبل الامتحانات.

التوت البري والعنب

التوت والعنب من أكثر الفواكة المفيدة لجسم الإنسان، لما لهما من فوائد صحية كبيرة ، نظرا لاحتوائهما علي مغذيات مفيدة للدماغ بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحفز الجسم من الجذور والشوارد الحرة، وتأثير التدهور المعرفي ومحاربة مرض الزهايمر والنسيان .

الأسماك الدهنية أوميجا3



تعد الأسماك الدهنية وجبة غذائية مفيدة ، خاصة إذا تم تناولها مرتين في الاسبوع، حيث تعمل علي التركيز خاصة السلمون والتونة، بسبب احتوائها على أحماض أوميجا 3 و DHA وهي فيتامينات عالية تعمل على تقوية وتحسين التركيز والذاكرة خاصة الاسماك وفواكه البحر التي تتكون من نسبة قليلة من الزئبق.

الشاي الأخضر



يعمل علي التركيز واليقظة لتحسين الذاكرة لأنه يحتوي على الكافيين، كما يحفز الاسترخاء لزيادة الإنتاج في قشرة الدماغ للشعور بالهدوء والصفاء الذهني لفترات أكبر يمكنك شرب 3-5 أكواب من الشاي الأخضر يوميا .

القهوة بأنواعها



من المشروبات المحببة ولديها شعبية كبيرة بين الكثير من الأشخاص ، خاصة في الصباح حيث تعمل على الانتباه واليقظة والتركيز طوال اليوم.

البيض بأنواعه

من البروتينات منخفضة الكوليسترول المفيدة للجسم ، حيث تحد من الالتهاب وتدهور الدماغ، مما يفرز الجسم إنتاج مادة السيروتونين الذي تعمل علي تحسين المزاج وتهيئ مواعيد النوم إلى طبيعتها.

المكسرات



لها فوائد ودر حيوي في تحفيز الوظائف الإدراكية والمعرفية لاحتوائها علي مكونات أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات عديدة تقوي وتنشط الجسم مثل المنجنيز والزنك والنحاس التي تقوي أعصاب الجسم، كما تحسن الحالة المزاجية للدماغ.

الخضراوات الورقية



من أهم الأطعمة المفيدة للذاكرة والتي تتمثل في الخس واللفت والكرنب والبروكلي والسبانخ، حيث يعد جميعها مصدر جيد للطاقة ، السلطة مع الخضروات الورقية أو مع الأفوكادو هي وجبة غدائية مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تحسن مستوى التركيز والذاكرة .

الشوكولاته الغامقة



تحسين التركيز والمزاج لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكاكاو، تعمل الشوكولاتة الداكنة على تدفق الدم في الأوعية الدموية داخل المخ بصورة أسرع إلى الدماغ.

وهذا يساهم في تقوية الذاكرة ويحافظ على المعلومات في الذهن لوقت أطول. كما أنها تحسن و ترفع من معدل التركيز لاحتوائها على الكافيين.

وهى من الأغذية المفيدة التي يتناولها البالغين والأطفال ، نظرا لمكوناتها النشطة للتركيز والنشاط خاصة أثناء فترة الامتحانات.