ads
الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها في المحافظات

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا تنظيميًا، مع أمنائها في المحافظات، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، بحضور اللواء يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وتحدث اللواء يحيى العيسوي، عن ضرورة مضاعفة النشاط والانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة، ووجود خطط عمل واضحة تتضمن تنظيم فعاليات متنوعة بما يعكس تواجد الحزب الفعّال على الأرض.

وفي سياق متصل، قال النائب محمد كمال مرعي إن حزب مستقبل وطن يسعى لمواكبة متطلبات المجتمع المصري الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال تطوير أدوات التدريب والتثقيف وإعداد كوادر مؤهلة بما يضمن الاستمرار في أداء الدور الوطني بكفاءة وفعالية.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل الأمانة، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الأمانة في بعض المحافظات والعمل على وضع حلول عملية لها، إلى جانب استعراض التكليفات المقررة خلال الفترة المقبلة والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها، كما تم التأكيد على توزيع المهام والمسؤوليات بما يضمن تحقيق أهداف الأمانة وتعزيز دورها في دعم جهود الحزب على مستوى الجمهورية.

مستقبل وطن المشروعات الصغيرة حزب مستقبل وطن