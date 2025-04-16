وكيل شباب دمياط يتفقد نادي رأس البر ويبحث فرصه الاستثمارية .. صور

قام الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط بزيارة نادى رأس البر الرياضي مساء اليوم، حيث رافقه وكيل المديرية للرياضة، وكان في استقباله بمقر النادى ياسر ابوهندية رئيس نادي رأس البر ونقيب محامين دمياط، محمد ياسر الديب أمين الصندوق بالنادي محمد عبدالعظيم عضو مجلس الإدارة.

جولة ميدانية في نادي رأس البر

وخلال جولته الميدانية بالنادى تفقد الدكتور محمد فوزى منشآت وملاعب النادى (الملعب الرئيسي، صالة الجيم ،حمام السباحة ، الملعب المتعدد، الملعب الخماسي، ملعب البادل وقاعات المناسبات)

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

و بحث مدير المديرية ورئيس نادى رأس البر الرياضي الفرص الاستثمارية المتاحة للمساهمة في تنمية وتطوير منشآت النادى، بما يعود بالنفع علي أعضاء الجمعية العمومية ويسهم في خدمة ورواد النادى.

كما استعرض الدكتور محمد فوزي مع رئيس نادى رأس البر بعض الرؤى والأفكار التطويرية وذلك ضمن خطط ومقترحات مجلس الإدارة لمشاركة النادي وعدد من الاندية الأخرى بدمياط في العديد من أنشطة اتحادات الرياضات المائية " مثل التجديف، الكانوي والكياك، الغوص والإنقاذ، والشراع" وذلك لما تتميز به محافظة دمياط من موقع فريد حيث يمر خلالها نهر النيل وبها مصب فرع دمياط بالبحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة، مما يعد بيئة مميزه لممارسة تلك اللعبات.

اجتمع اليوم الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط مع العاملين بقاعة الاجتماعات بالمديرية ، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بضبط سير العمل بالمديرية، ورفع معدلات الكفاية الإنتاجية، وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي بما يتناسب مع حجم الأعمال التي تقدم المواطنين بمحافظة دمياط.

جاء الاجتماع بحضور عبده الشعراوى وكيل المديرية للرياضة ، ومديح حماد وكيل المديرية للشباب ومديري إدارات المديرية .

تناول اللقاء عده محاور لتحقيق أقصي استفادة من العناصر البشرية والموارد المتاحة لتقديم خدمات وبرامج وأنشطة المديرية بالشكل الذي يحقق خطة الدولة للتنمية المستدامة ومنها، تطوير وتحديث خطط مراكز الشباب والإدارات الفرعية بما يواكب التطور التكنولوجى والبعد عن البرامج والأنشطة النمطية بما يحقق الأهداف المرجوة من الهيئات الشبابية، توزيع العمالة علي الإدارات المعنية تحقيقا لمبدأ العدالة وفقا للتخصصات وتعديل الهيكل التنظيمي داخل المديرية.



وأكد فوزي ايضا على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في التعاملات مع الهيئات المختلفة وإيثار المصلحة العامة التي تتماشى مع مبادئ الحوكمة، مع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمديرية والهيئات التابعة.

وتطرق مدير المديرية للحديث عن الشائعات والتصدي للصراعات الشخصية التي تحد من تحقيق الإنجازات داخل المديرية،مع مراعاة سرعة الانجاز في المكاتبات مع الجهات الأخري.

وشدد الدكتور محمد فوزي على ضرورة التكاتف وتخطى المشاكل والخلافات الشخصية ومحاولة بناء العلاقات علي أسس سليمة.

وفي نهاية اللقاء استمع مدير المديرية لبعض السادة الزملاء من العاملين بالمديرية وعرض مشاكل الإدارات المختلفة.

