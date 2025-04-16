دوري أبطال أوروبا.. شوط أول مثير بين ريال مدريد وأرسنال

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أرسنال، المقامة بين الفريقين حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

شهدت مباراة ريال مدريد ضد أرسنال أحداث مثيرة منذ البداية، حيث احتسب الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، ركلة جزاء مبكرة للضيوف.

مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

جاءت أبرز أحداث مباراة ريال مدريد ضد أرسنال، في الدقيقة 13 حينما احتسبت ركلة جزاء للفريق الإنجليزي، ولكن أهدرها بوكايو ساكا بعد تصدي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لها ببراعة.

واستحوذ ريال مدريد الإسباني على الكرة في أغلب دقائق الشوط الأول، لكن دون جدوى لينتهي النصف الأول من اللقاء بلا أهداف.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة والعريضة بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

كان ريال مدريد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وخسر إيابًا بهدف للا شيء.

أما أرسنال فبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على أيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين.