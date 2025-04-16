بدء توريد القمح في محافظة دمياط



تابع مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين في دمياط اليوم الأربعاء مواقع استلام القمح المحلى من المزارعين وموردى الاقماح المحليه وتم استلام ١٤١٨ كيلو اليوم

ونظرا لطبيعة محافظه دمياط من حيث المناخ مما يؤدى إلى تأخر فتره حصاد القمح طبقاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق رقم ( 46 ) لسنة 2025 بشأن إستلام القمح المحلى "موسم حصاد عام 2025" وتنظيم تداولة والتعامل عليه والذى يبدأ من تاريخ 15/4/2025 وحتى 15/8/2025 لحساب الهيئه العامة للسلع التموينيه

توريد القمح في دمياط

بناء على تكليفات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط بالمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة؛ وبتعليمات مجدى عبدالكريم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخليةبدمياط، حيث إنه بدأ موسم توريد القمح في الشون والصوامع وحتى الانتهاء من موسم الحصاد

اختلاف الأسعار بناء على درجة النقاء

واكد مدير مديرية التموين في دمياط ان اختلاف الأسعار بناء على درجة النقاء حيث تم تحديد سعر 2200 جنيه لأردب القمح درجة نظافة 23.5، و2150 جنيه للأردب درجة نظافة 23، و2100 جنيه للاردب درجة نظافة 22.5، وتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة؛

وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسه امجدى عبدالكريم وكيل وزاره التموين بدمياط والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة لذلك