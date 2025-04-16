الموبد لمتهم بقتل شاب بسلاح أبيض في 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل الشاب "محمد خالد" بسلاح أبيض "خنجر" في مدينة 15 مايو.

أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات

جاء في أمر الإحالة، أن المتهم "عامر" في دائرة قسم شرطة 15 مايو، قتل المجني عليه "محمد خالد" عمدًا دون سبق إصرار وترصد، طعنًا باستخدام سلاح أبيض "خنجر".

وأضاف أمر الإحالة، أن المجني عليه أثناء فض مشاجرة بين صديقه والمتهم، أقدم الأخير على طعنه في الصدر بسلاح أبيض "خجر"، على النحو المبين في التحقيقات.

خنجر أداة الجريمة

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض "خنجر"، دون ترخيص أو مسوغ قانوني يستدعى ذلك، وطبقًا لمواد الاتهام قررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة الجنائية.