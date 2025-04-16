غدًا.. افتتاح أول فرع للجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف بالإسكندرية

تستعد مدينة الإسكندرية غدًا الخميس لافتتاح أول فرع رسمي للجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف والتهوية ASHRAE تحت اسم ASHRAE Alexandria Chapter برئاسة المهندس ماجد فؤاد مؤسس ورئيس الفرع لدورة 2024 إلى 2026.

افتتاح أول فرع رسمي للجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة

ويشهد حفل الافتتاح حضور قيادات رفيعة من الجمعية الأم يتقدمهم رئيس الجمعية دينيس نايت والرئيس السابق فاروق محبوب والمدير الإقليمي باسل عنبري إلى جانب وفد دولي من مسؤولي الجمعية حول العالم ومنطقة الشرق الأوسط

ويشارك في الفعالية عدد من الشخصيات البارزة من مختلف القطاعات على رأسهم عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية وعصام الكردي رئيس جامعة العلمين والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر والدكتور محمد الجوهري رئيس جامعة برج العرب للعلوم والتكنولوجيا والدكتور حسن ندير خير الله الرئيس السابق لجامعة الإسكندرية والدكتور أحمد بهاء خيري المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للجامعة المصرية اليابانية والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين والمهندس هشام سعودي وكيل النقابة العامة ونقيب مهندسي الإسكندرية والدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما يحضر مجد المنزلاوي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق ووليد البرقي عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ووكلاء الكلية عصام وهبة ووائل المغلاني ومنى جمال الدين عميد كلية الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية.

إنشاء منصة علمية ومهنية حديثة



وأكد المهندس ماجد فؤاد أن افتتاح الفرع الجديد يعد خطوة مهمة نحو إنشاء منصة علمية ومهنية حديثة تنطلق من الإسكندرية نحو العالمية بالتعاون مع الجمعية الأم التي تعد المرجع الفني الأول عالميًا في مجالات التدفئة والتبريد والتهوية منذ تأسيسها عام 1895

وأشار إلى أن الفرع الجديد يهدف إلى بناء بيئة مهنية متكاملة تجمع التخصصات الهندسية تحت مظلة واحدة وتوفر فرصًا متطورة للتأهيل والتدريب من خلال موارد علمية وندوات ودورات ومؤتمرات دولية بما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية وتعزيز قدراتهم لخدمة سوق العمل المحلي والدولي

وأوضح أن الفرع يقدم محتوى علميًا مجانيًا لدعم الطلاب والمهندسين ويساهم في نشر الثقافة الهندسية والصناعية بما يتماشى مع توجهات الدولة في تمكين الشباب ورفع كفاءة العنصر البشري

ودعا جميع المهندسين والطلاب للمشاركة في أنشطة الفرع الجديد والاستفادة من الخبرات الدولية والفرص المتاحة مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو الارتقاء بالمهندس المصري ليكون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والنهوض بالصناعة الوطنية