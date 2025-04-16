بالصور.. افتتاح ملتقى القاهرة الحكي دورة حسن الجريتلى بالقومي

افتتح ملتقى القاهرة الدولي للحكي في دورته الأولى، الذي يترأسه المخرج عادل حسان، بحضور د. إيناس عبد الدايم، رئيس مجلس الأمناء، ورعاية وزير الثقافة د.أحمد فؤاد هنو، تحمل الدورة الأولى اسم المخرج "حسن الجريتلي" تقديرا لجهده في فن الحكي، بالمسرح القومي بالعتبة.

تكريم الحكائين

تضمن حفل الافتتاح، عرض فيلم تسجيلي عن الحكائين، فضلاً عن عرض حكي لفرقة الورشة من إخراج حسن الجريتلي.

وكرم الملتقى، الفنان سيد رجب، والفنان شريف الدسوقي، صاحبا التجربة المميزة في مجال الحكي قبل انتقالهما للدراما التلفزيونية، كما تم تكريم اصحاب أربع مشروعات مهمة في مجال الحكي هم هيثم شكري- من القاهرة "مشروع الحكواتي"، وهيثم عبدربه - من الشرقية " عربة الحواديت "، وشنودة عادل - من المنيا "مشروع الصخرة"، تامر محمود من الاسكندرية "سفينة نوح".

ورش حكي وعروض فنية

ملتقي القاهرة للحكي فعالية هي الأولى من نوعها، تقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتتشارك تنظيمها اكثر من مؤسسة فنية وثقافية مستقلة، ويضم مجلس أمناء الملتقي الذي ترأسه الدكتورة ايناس عبدالدايم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، الشاعر الكبير جمال بخيت ، ، د. محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، و أمين عام مجلس الأمناء ، الفنانة وفاء الحكيم - المشرف العام للملتقي، المخرج المسرحي عادل حسان رئيس الملتقى ، الفنانة منى سليمان المدير التنفيذي للملتقي، الفنان محمد عبد الفتاح (كالابالا) المدير الفني للملتقي.

يتضمن الملتقي مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة وتستمر فعالياته حتي الثلاثاء 22 أبريل 2025 بحفل ختام للملتقى يقام علي مسرح السامر بالعجوزة و يشهد تكريم خاص للحكاءة عارفة عبد الرسول ، فضلا عن تكريم اسم الحكاء الراحل رمضان خاطر ، و سم الحكاءة الراحلة سهام عبد السلام ، بالإضافة إلي عرض حكي مدته 30 دقيقة ، وفيلم يعرض حصاد الدورة الأولي.