أستون فيلا يفوز على زد وتعادل منتخب 2009 مع هرتا برلين في بطولة زد الدولية

بحضور هاني أبو ريدة.. أستون فيلا يفوز على زد وتعادل المنتخب 2009 مع هرتا برلين في بطولة زد الدولية

حقق نادي أستون فيلا، الفوز على زد إف سي، في الجولة الأولى من النسخة الثانية من بطولة دوري زد الدولية للناشئين International League (ZIL) ZED تحت 17 سنة، والمقامة على مجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد، بنتيجة 2-1 ليرتفع رصيده إلى ثلاث نقاط، أحرز الهدفين ريو هاموند لأستون فيلا، ومروان محمد زكريا لزد إف سي.



رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

في نفس الجولة تعادل نادي أسيك مع راسينغ سانتاندير، والمنتخب الوطني مواليد 2009 مع هرتا برلين سلبيًا،

وشهد المباراة الأخيرة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، لمتابعة أداء المنتخب في بطولة زد، والتي تعد من أقوى البطولات في هذه الفئة العمرية، وتمثل تجربة إعداد قوية للمنتخب قبل البطولات الرسمية المقبلة.

الأندية المشاركة في بطولة زد



ويشارك في بطولة دوري زد الدولية للناشئين International League (ZIL) ZED تحت 17 سنة، 6 فرق وهي زد اف سي، وأستون فيلا الإنجليزي، وهرتا برلين الألماني، وراسينغ سانتاندير الأسباني، وأسيك الإيفواري، والمنتخب المصري مواليد 2009، يأتي تنظيم البطولة في إطار حرص إدارة نادي زد الرياضي، على تنظيم بطولات رياضية كبرى ليصبح في مقدمة الأندية القادرة على المنافسة في الساحة الدولية، وتأكيدًا على قدرته على استضافة وتنظيم بطولات دولية.



مباريات الجولة الثانية من بطولة زد

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني للبطولة، إقامة الجولتين الثانية بمواجهة زد اف سي مع راسينغ سانتاندير، ويلتقي أسيك مع منتخب مصر الوطني 2009، وتختتم الجولة بلقاء أستون فيلا مع هرتا برلين، وفي نفس اليوم تقام الجولة الثالثة بلقاء راسينغ سانتاندير مع منتخب مصر الوطني 2009، وزد اف سي مع هرتا برلين، وأسيك مع أستون فيلا.

يذكر أن النسخة الثانية من بطولة زد الدولية للناشئين، تقام بنظام الدوري لمنح الفرصة لكل الفرق المشاركة لمواجهة بعضها لاكتساب الخبرات، ويفوز صاحب أكبر عدد من النقاط بالبطولة، وفي حال التساوي في النقاط يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الخاص بكل فريق بحيث يتفوق صاحب أعلى فارق أهداف.

تفاصيل بطولة زد الدولية

يعد نادي زد الرياضي، هو النادي المصري الوحيد الذي ينظم بطولات دولية للناشئين والشباب بمشاركة أندية كبرى من كافة القارات، أبرزها بطولة زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، وبطولة زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، وذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لإعداد أقوى قاعدة ناشئين في مصر لإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر لتحقيق أداء إيجابي في البطولات القارية والعالمية، وتأهيل لاعبين للاحتراف الخارجي.

