رسميًا.. المريخ السوداني يتعاقد مع شوقي غريب

أعلن نادي المريخ السوداني، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع المدرب المصري القدير شوقي غريب لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جاء الإعلان عبر الحسابات الرسمية لنادي المريخ السوداني على منصات التواصل الاجتماعي، ليؤكد تولي شوقي غريب البالغ من العمر 66 عامًا قيادة الفريق في سعيه لتحقيق طموحات جماهيره في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة السودانية.

شوقي غريب يتولى تدريب المريخ السوداني

يضم الجهاز الفني الجديد لفريق المريخ إلى جانب شوقي غريب، السوداني محسن سيد في منصب المدرب العام، بالإضافة إلى المدرب المصري توفيق صقر.

كما يستمر أسامة عبدالكريم في منصبه مدربًا لحراس المرمى بجهاز شوقي غريب، وينضم الدكتور كمال عبدالواحد مخططًا للأحمال البدنية، والدكتور محمد صلاح أخصائيًا للتأهيل البدني.

وتمتد فترة التعاقد بين الطرفين حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، مع وجود بند يتيح التمديد لموسم آخر، مما يعكس ثقة إدارة النادي في قدرات شوقي غريب وخبرته الكبيرة.

مسيرة شوقي غريب التدريبية

تعد هذه التجربة هي الأولى للمخضرم شوقي غريب في مسيرته التدريبية خارج حدود الدوري المصري الممتاز، حيث لم يسبق له تدريب أي فريق خارج مصر.

وسبق لـ شوقي غريب قيادة العديد من الأندية المصرية البارزة مثل غزل المحلة، الإسماعيلي، المقاولون العرب، وسموحة، محققًا نتائج متباينة مع هذه الفرق.

كما يمتلك شوقي غريب سجلًا حافلًا بالإنجازات على صعيد المنتخبات الوطنية المصرية، حيث قاد منتخب مصر للشباب في عام 2001 وحقق معه إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب، كما تولى تدريب المنتخب الوطني الأول في فترة سابقة.

ويعد الإنجاز الأبرز في مسيرته التدريبية الأخيرة قيادته التاريخية للمنتخب المصري الأولمبي، حيث نجح في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في عام 2019، وقاد الفراعنة الصغار للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

يأتي تولي شوقي غريب قيادة المريخ في ظل ظروف استثنائية تمر بها دولة السودان، حيث تشهد البلاد أحداثًا سياسية وأمنية أدت إلى توقف النشاط الرياضي المحلي.

ونتيجة لذلك، يشارك نادي المريخ في منافسات الدوري الموريتاني الممتاز بشكل مؤقت للحفاظ على جاهزية الفريق وخوض المباريات الرسمية.