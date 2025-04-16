اقرأ غدًا في «البوابة».. الأوضاع في غزة خطيرة للغاية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الأوضاع في غزة خطيرة للغاية

بدر عبد العاطي: الحل الوحيد للأزمة العودة لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

احتلال.. وزير الحرب الإسرائيلي: سنبقى بشكل دائم في أجزاء من القطاع

فشل.. "أطباء بلا حدود ": غزة أصبحت مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يساعدوهم

غارة.. استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على حي التفاح

تنكيل.. مدير مستشفى كمال عدوان يتعرض للتعذيب في سجون الاحتلال

قوانين إسرائيلية مقترحة تعتبر منظمات حقوق الإنسان عملاء للأجانب

رعاة الخراب.. الإخوان يحاولون نشر الفوضى في الأردن

عامان من الجحيم.. حرب السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم

الحرب التجارية.. الولايات المتحدة والصين تتبادلان الاتهامات

معاهدة الوباء.. اتفاق تاريخى فى"الصحة العالمية " لمواجهة الأوبئة المستقبلية