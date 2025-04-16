نائب وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات البحيرة| صور

ترأس الدكتورعمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم اجتماعين موسعين على فترتين بنقابة الأطباء بالبحيرة، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة بالوزارة، الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ولفيف من قيادات الوزارة.

جاء الإجتماع الأول مع مديري المستشفيات التابعة للوزارة بالمحافظة، مدير الطب الوقائي، مدير الطب العلاجى، مدير المعامل، مدير إدارة المستشفيات، مدير الصيدلة، مدير صحة البيئة، مدير الصحة المهنية، مديرمراقبة الاغذية، مدير الترصد، فريق مكافحة العدوى بالمديرية، فريق مكافحة الفيروسات الكبدية، مدير التموين الطبي، مدير الصيانة، مدير التخطيط.

الإجتماع الثانى

وجاء الإجتماع الثانى مع مدير الوقائي مدير الرعاية الأساسية، مدير مكافحة الأمراض المعدية، البلهارسيا، الملاريا، الترصد ومسئول التطعيمات، الجذام ومدير صحة البيئة، مدير مراقبة الأغذية، مدير المعمل المشترك، مدير وحدة النفايات، مدير الرصد البيئي، مدير الصحة المهنية، مدير إدارة المعامل، مدير المتوطنة والادارات التابعه لها، مكافحة ناقلات الأمراض، مدير رعاية الأمومة والطفولة، منسق السن المدرسي، منسق الرعاية المتكاملة، منسق الحد من الإعاقة، منسق المبادرات - مدير الأسنان، مدير الصيدلة، مدير التخطيط، مدير التفتيش المالي، مدير مركز المعلومات، مدير التموين الطبي، مدير الصيانة.

وعلى مستوى الإدارات الصحية مديرى الادارات وكذلك مسئولى الوقائي، مسئولي رعاية الامومة والطفولة، مسئولي المتوطنة - مسئولى الرعاية الأساسية.

واطلع نائب وزير الصحة، خلال الإجتماعين على تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، حيث تم استعراض ومناقشة جميع السلبيات التي تم ملاحظتها خلال الزيارة.

توصيات نائب وزير الصحة

على مستوى المستشفيات أثني علي مستشفى أورام دمنهور للتميز في الأداء و إجراءات مكافحة العدوى و صرف مكافأة شهر، ومنح مستشفيات (رمد دمنهور- و ادفينا المركزي - وبدر المركزي - و أبو حمص المركزي) شهراَ واحدا لتلافي جميع السلبيات المرصودة.

وعلى مستوى المديرية أوصى بمكافأة أسبوعين لفريق الأمراض المعدية والأغذية والمتوطنة ووحدات ناقلات الأمراض بأبوحمص ورشيد، كما أوصى بسرعة الانتهاء من الصيانة اللازمة لأجهزة المعمل المعطلة ومجمع المحارق.

جداول دورية لمشرفي الإدارات الصحية

وعلى مستوى الإدارات الصحية أوصى بعمل جداول دورية لمشرفي الإدارات الصحية (بوادي النطرون- و الدلنجات - و أبو المطامير) لتفقد جميع أعمال الوحدات الصحية، وإعادة التقييم خلال شهر من تاريخ الزيارة،

وأكد نائب وزير الصحة، على تنفيذ توصيات الإجتماعين وتلافي السلبيات التي تم عرضها والإشراف والمتابعة المستمرة على تقديم الخدمات الطبية، مؤكدا حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية والتواصل مع المواطنين وتذليل والاستماع إلى آرائهم وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.