محافظ دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة

زار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ،اليوم الأربعاء، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة فى احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله صاحب النيافة المطران ناركسيوس متربوليت بلوزيوم وتوابعها "دمياط وبورسعيد منصورة قنطرة شرق " والوكيل البطريركى لبطريكيات الروم الأرثوذكس بالشرق الأوسط والأب بندليمون راعى الكنيسة..

جاءت الزيارة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلى شركة موبكو .

استهل " المحافظ " زيارته بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبات المجيدة على مصر بدوام الخير والرخاء والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأعرب عن سعادته بروح المحبة والألفة بين المصريين والتى تتجسد فى أبهى صورها خلال المناسبات الدينية .

وأضاف " الشهابى" أن الشعب المصرى يتمتع بأواصر محبة عميقة وتاريخية فيما بينهم منذ العصور القديمة ، كما أنهم يتمتعون بروح وطنية تعكس مدى محبتهم لوطنهم، داعيًا الله أن يحفظ أبناء مصر من كل مكروه وسوء..

من جانبه ،رحب نيافة المطران ناركسيوس، و الأب بندليمون بمحافظ دمياط وقيادات المحافظة، و أعربا عن تقديرهما لحرصهما على مشاركة كنيسة الروم الأرثوذكس باحتفالاتها بعيد القيامة المجيد، و أكدا أن المناسبات الدينية تعكس وحدة المصريين رافعيين راية السلام و المحبة التى يدعو إليها الأديان السماوية.

كما قدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وذلك خلال زيارته لكنيسة العذراء مريم ، والتى رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث كان فى استقبالهما نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط و كفر الشيخ والبرارى و القمص صرابامون مترى وكيل المطرانية القمص مرقص محروس سكرتير المطرانية القمص مينا الحديدى راعى الكنيسة والآباء كهنة محافظة دمياط.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وممثلى شركة موبكو.

فيما وجه " الدكتور أيمن الشهابى" التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشعب مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ، كما أعرب عن سعادته بمشاركة المصريين جميعًا بإحتفالاتهم الدينية والتى تعكس أواصر المحبة والألفة فهم روح واحدة بوطن واحد