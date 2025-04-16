لطلاب الثانوية العامة .. نصائح للتركيز في المذاكرة

يتجهز الطلاب فى مرحلة التعليم الثانوي لماراثون الامتحانات، وتعد فترة ما قبل الامتحانات أصعب وقت يعيش فيه الأسرة والطالب حيث يعانون من التوتر والقلق الذي يؤثر سلبا على تركيزهم علي المذاكرة والفهم أثناء تلك الفترة ، في هذا التقرير، نبرز أهم النصائح المفيدة التى تعمل على زيادة التركيز والتحضير بصورة أفضل للامتحانات القادمة ، وفقا لموقع "host-students ".

نصائح وخطوات

1. وضع خطة مبسطة لعدد ساعات اليوم للمذاكرة وتحديد المواد المستهدفة .

2. تهيئة بيئة دراسية مناسبة بعيدا عن الفوضي والتشتت بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية والذبذبات.

3. تخصيص فترات منتظمة للراحة بين المواد الدراسية لاستعادة النشاط والتركيز.

4. عدم استخدام الهواتف المحمولة واللاب توب أثناء المذاكرة أو مواقع التواصل الاجتماعي للبعد عن التشتت والتركيز على المذاكرة.

5. تناول الماء والسوائل الطبيعية والغذاء الصحي للحفاظ على النشاط وتجنب الشعور بالكسل والسمنه .

قسط من الراحة



6. يجب اخذ قسط من الراحة عند تحقيق الأهداف المستهدفة من المذاكرة الصعبة مثل تناول قطعة شوكولاتة أو القيام باسترخاء .

7. الحصول على قسط كافٍ من النوم لتجنب السهر طوال الليل وتقوية الذاكرة.

هذه النصائح مفيدة وصحية للطلاب في هذه الفترة الحاسمة المهمة من حياتهم الدراسية، حيث يحاولون الاستعداد بصورة لائقة لامتحانات الثانوية العامة وتحقيق النجاح فيها .

بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد الدروس في أوقاتها ، أيضا تنخفض القدرة على التركيز عند بذل جهود في الصيام والعبادات.

ممنوع السهر لساعات متأخرة

ممنوع السهر لساعات متأخرة لأنه يؤثر سلبا على الاستيعاب و التحصيل الدراسي، أهمية تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ والمذاكرة للحفاظ على التركيز.

عدم الإفراط في فترات الراحة على حساب وقت المذاكرة، والابتعاد عن المشاكل والمشاحنات مع الزملاء سواء في الواقع أو عبر الإنترنت، لما لذلك من تأثير سلبي على التركيز والقدرات الذهنية.