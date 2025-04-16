أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. استقرار في بيتكوين وتراجع في إيثريوم

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 تبايناً في أداء العملات الكبرى، حيث واصلت بعض العملات تحقيق مكاسب طفيفة بينما تراجعت أخرى تحت وطأة عمليات جني الأرباح وتقلبات السوق.

بيتكوين تستقر مع تحسن طفيف

استقرت عملة بيتكوين (BTC) اليوم عند مستوى 84,012.8 دولاراً، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة +0.02% خلال آخر 24 ساعة، لتواصل تعزيز هيمنتها على السوق بنسبة بلغت 36.46%، وقيمة سوقية وصلت إلى 1.67 تريليون دولار. وبلغ حجم التداول اليومي للعملة نحو 29.60 مليار دولار.

إيثريوم تتراجع رغم النشاط

على الجانب الآخر، تراجعت عملة إيثريوم (ETH) بنسبة -2.68% لتسجل 1,564.28 دولاراً، وسط تداولات نشطة بقيمة بلغت 14.37 مليار دولار، وقيمة سوقية عند 189.08 مليار دولار. كما سجلت خسائر أسبوعية قدرها -3.81%.

تيثر تواصل الثبات

حافظت عملة تيثر (USDT)، وهي أشهر العملات المستقرة، على استقرارها عند مستوى 1.0000 دولار دون تغير يُذكر، وسط تداولات ضخمة بلغت 59.25 مليار دولار، وتعد الأعلى من حيث النشاط بنسبة 74.19%.

أداء متباين لبقية العملات الكبرى

ريبل (XRP) تراجعت بنسبة -1.74% إلى 2.0817 دولار، بينما سجلت مكاسب أسبوعية +3.90%.

بينانس كوين (BNB) سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة -0.25% لتصل إلى 582.02 دولار.

سولانا (SOL) حققت مكاسب قوية بنسبة +0.66% يومياً و**+9.16%** أسبوعياً، لتسجل 128.77 دولار.

كاردانو (ADA) تراجعت بنسبة -2.16% إلى 0.6053 دولار.

دوج كوين (DOGE) انخفضت إلى 0.1529 دولار، بتراجع يومي -1.29%.

العملات الأكثر نشاطًا اليوم

وفقًا لبيانات التداول الأخيرة، جاءت العملات التالية على رأس قائمة النشاط:

بيتكوين (BTC): تراوحت بين 85,438.2 و83,143.5 دولار.

ريبل (XRP): سجلت تحركات بين 2.1193 و2.0374 دولار.

سولانا (SOL): تراوحت بين 130.718 و123.556 دولار.

إيثريوم (ETH): تذبذبت بين 1,614.78 و1,538.07 دولار.

دوج كوين (DOGE): تراوحت بين 0.1568 و0.1501 دولار.

كما ظهرت عملات أخرى بنشاط ملحوظ مثل Shiba Inu، Avalanche (AVAX)، وTRON (TRX)، وسط تباين في الأداء اليومي والأسبوعي.

نظرة على أبرز العملات البديلة

شيبا إينو (SHIB) سجلت انخفاضاً بنسبة -1.62% لتصل إلى 0.00001163 دولار.

Avalanche (AVAX) سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة -2.67% إلى 18.80 دولاراً، رغم مكاسب أسبوعية +3.00%.

Toncoin (TON) سجلت خسائر يومية -2.67% وأسبوعية كبيرة -10.12% لتستقر عند 2.8742 دولار.