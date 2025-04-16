نجاة الفنانة علياء صبحي وابنتها من حادث مروع في التجمع الخامس

تعرضت الفنانة علياء صبحي لحادث سير مروع مساء أمس أثناء تواجدها برفقة ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس، وذلك عقب تناولهن العشاء في أحد المطاعم بالمنطقة.

نقل الفنانة علياء صبحي للمستشفى

وبحسب شهود عيان، كانت الفنانة تقف بسيارتها في وضع الانتظار دون أي حركة، عندما اصطدم بها بلدوزر بشكل مفاجئ، مما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل. وعلى الفور، تم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى إحدى المستشفيات بالتجمع الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تبين أن حالتهن مستقرة، مع وجود بعض الإصابات الطفيفة و اصيبت علياء بارتجاج في المخ ومازالت تحت الملاحظه بالمستشفي .

وأكد مصدر مقرب من الفنانة في تصريحات صحفية أن الحادث كان صدمة كبيرة لها، خاصة أنه وقع دون أي إنذار وهي داخل سيارتها المتوقفة، إلا أنها أعربت عن امتنانها للنجاة دون خسائر جسيمة، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها وابنتها من كارثة محققة.

الفنانة علياء صبحي ومشاركتها بمسلسل “سيد الناس”

جدير بالذكر شاركت علياء صبحي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سيد الناس”، والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني ، حيث تؤدي دوراً مميزاً لاقى إشادة من الجمهور والنقاد. كما كانت قد ظهرت مؤخراً في فيديو كليب للفنان تامر حسني، الذي تم طرحه منذ أيام وحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي.